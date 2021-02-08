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Aktüel Yılmaz Özdil'in iftiralarına yargı tokadı! Mahkeme kararını verdi
Aktüel

Yılmaz Özdil'in iftiralarına yargı tokadı! Mahkeme kararını verdi

Deniz Feneri Derneği’nin, Sözcü paçavrası yazarı "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil’in iftira ve hakaret içeren yazılarıyla derneği tahkir ettiği ve kamuoyunda olumsuz algıya neden olduğu gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Sözcü'nün sahibi ve sorumlu müdürünü manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 13:20:00 -
Yılmaz Özdil'in iftiralarına yargı tokadı! Mahkeme kararını verdi

Deniz Feneri Derneği'nin açtığı dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde karara bağlandı. Mahkeme, Deniz Feneri’ni haklı bularak Özdil’in, derneğe hakaret ve iftirasını tescilledi ve Sözcü Gazetesi sahibi ve sorumlu müdürünü 15 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Davayı dernek adına Avukat Kamil Özçelik takip etti.

Yılmaz Özdil'den kazanılan ikinci dava

Sözcü yazarı Özdil alışkanlık haline getirdiği hakaret ve iftira içeren yazıları daha önce de yazmıştı. Tazminat ödediği dava konusu yazıları yazmayı adet haline getiren Özdil, aynı yazılara daha önce de köşesinde yer vermiş ve söz konusu ifadeleri nedeniyle gazetedeki köşesinin tamamında Deniz Feneri’nin tekzip metnini yayınlamak zorunda kalmıştı.

Mahkeme söz konusu davada, "Kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmayan iftira ve ifadelerinin kişilik haklarını ihlal ettiğine ve eleştiri, düşünce açıklaması ve ifade özgürlüğü kapsamında sayılmadığına" karar vermişti.

Deniz Feneri Derneği'nden açıklama

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada, "Yılmaz Özdil bir gün bile bizi dinlemedi. Davetimize icabet edip dernek genel merkezine gelmedi. Bize bir telefon açıp soru sormadı. Kolay olanı seçti, yargısız infaz yapmaya devam etti. Bu kazandığımız tazminatla dünyada yokluk ve sıkıntı çeken mazlumların yaralarını sarmaya devam edeceğiz. 25 yıldır olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

 

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