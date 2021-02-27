Yılmaz Özdil'e göre dün 'ABD art niyetliydi' bugün 'Türkiye kötü yönetiliyor'

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Sözcü paçavrasında yazan Yılmaz Özdil, Doğu Akdeniz meselesinde birbirinden farklı iki bakış açısıyla yine kendi kendini ele verdi.

Ortaokul duvar panolarındaki yazılara taş çıkarırcasına köşe karalayan Yılmaz Özdil, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının sonucu olarak ABD’nin Yunanistan’a yaklaştığını iddia etti.

Dedeağaç'tan Avrupa'ya boru hattı

ABD’nin Yunanistan ve Bulgaristan’la beraber Dedeağaç’ı Rus doğalgazına alternatif bir merkeze dönüştürmeye çalıştığını belirten Özdil, Akdeniz’den çıkarılacak gazın bu boru hattı üzerinden Avrupa’ya taşınacağını söyledi.

Türkiye’nin kötü yönetildiği için ABD’nin Yunanistan’a yaklaştığını ve Yunanistan’ın bundan avantaj sağladığını iddia eden Özdil, Türkiye'nin senaryo dışına atıldığını söyledi.

ABD'nin Doğu Akdeniz çıkarları bugün yok mu?

ABD’nin çıkarlarına uygun politika uygulayarak Yunanistan’a yaklaşma olayından hükümeti suçlu bulan Yılmaz Özdil, daha önce yazdığı yazı ile ise olaylara karşı nasıl iki yüzlü tavır takındığını gösterdi.

Yılmaz Özdil, 3 Ocak 2020 tarihli yazısında KKTC’de Rauf Denktaş zamanında ABD’nin Doğu Akdeniz meselesinde çıkarcı bir politika uyguladığını yazdı.

ABD’nin Doğu Akdeniz’de petrol araması yapmak için Denktaş ile görüştüğünü ve Denktaş’ın konuyu Türkiye ile görüşeceğini söylemesi üzerine ABD’nin “Ankara lafını duyunca gittiler” dediğini yazan Özdil, Türkiye’nin çıkarı masaya konulduğunda ABD’nin çekip gittiğini belirtmişti.

Özdil, hükümeti suçladı

Rauf Denktaş zamanında yaşanan olaya ilişkin Türkiye’deki hükümete yönelik herhangi bir suçlamada bulunmayan ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik art niyetli politikasını anlatan Özdil, bu dönemde de kendi çıkarına uygun davranan ABD konusunda AK Parti hükümetini suçlu göstermeye çalışıyor.

Türkiye’nin eski dönemini anlatırken 'suçlu' aramayan Yılmaz Özdil, bugün hükümeti suçlu göstermek için Türkiye’nin politikalarının ABD’yi Yunanistan’a ittiğini savunuyor.