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Yılların hasreti bitiyor

Yeniakit Publisher
2023-12-23 09:26:00 -
Yılların hasreti bitiyor

Sakaryalı yıllardır hasret kaldığı raylı sisteme kavuşuyor. Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde hazırlanan ve yatırım programına alınan Kampüs-Çarşı Raylı Sistem için sahaya inildi. 9 kilometrelik hat için fizibilite çalışmaları hızlandı. Yüce süreci, “Ulaşımda yepyeni bir sayfa açılıyor” diyerek özetledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin uzun yıllardır hasretle beklediği raylı sistem projesi üzerinde büyük bir özenle, özveriyle çalıştı. Uzun yıllardır yatırım programına alınması için beklenen çalışma, Yüce'nin bakanlığa sunduğu son projeyle birlikte kabul gördü. Yatırım programına alınan proje için ekipler sahaya indi ve fizibilite çalışmaları hız kazandı. Bakanlığın yürüttüğü çalışmayla birlikte çok yakında şehrin kalbinde bir tren yolculuğu başlayacak.

Çalışma hızlandı

Yolcular, üniversite güzergahında 9 farklı durakta raylı sisteme binip, inebilecek ve proje merkezdeki araç trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak. Yüce ve ekibi, daha sonra Atatürk Bulvarı-Sakarya Park (Erenler), Yeni Stadyum-Arifiye Terminali ve Yenikent-Adapazarı (metrobüs) hatlarını da Sakarya ulaşımına kazandırmayı hedefliyor.


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Ulaşımda muasır seviye

Raylı sistem projesinin Sakarya ulaşımında bir devrim olacağını ifade eden Yüce, "2022 yılı itibariyle tamamlanan Sakarya Ulaşım Ana Planı güncellemesi sonucunda raylı ve metrobüs sistem hatları kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde yapım yıllarına göre sınıflandırdık, bakanlık onaylandı.  Şehrimizin ulaşım altyapısında gerçek bir devrim niteliğinde bir adım olan raylı sistem sayesinde şehrimizin ulaşımını muasır seviyelere taşıyacağız. Bu başarı, yıllardır süren emeklerimizin ve stratejik planlamamızın bir sonucudur. Fizibilite sonrasında inşa süreci için ilk kazma vurulacak" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yasin

Gölcük'te ihtiyaç var

Ecevit k

Ekrem bey göremicek yazık oldu.
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