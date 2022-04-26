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Aktüel Yılın ilk güneş tutulması tarihi belli oldu: İşte o çok yakın tarih
Aktüel

Yılın ilk güneş tutulması tarihi belli oldu: İşte o çok yakın tarih

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen hadiseye deniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:37:00 -
Yılın ilk güneş tutulması tarihi belli oldu: İşte o çok yakın tarih

2022 yılının önemli olaylarından biri olan güneş tutulması, 30 Nisan 23:27’de yaşanacak. Bir sonraki güneş tutulması ise 20 Nisan 2023’te gerçekleşecek.

Türkiye'den izlenemeyecek

Yılın ilk güneş tutulması, Güney Amerika’nın güney ucu olan Antarktika’nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında görülebilecek, Türkiye’den izlenemeyecek.

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık 12 kez dönmesine rağmen, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemleniyor.

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