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"Yılın Erkek Atleti" ödülünün finalistleri belli oldu

- Erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, Fransız Kevin Mayer, ABD'li Christian Coleman, İsveçli Armand Duplantis ve Katarlı Abderrahman Samba ödüle aday gösterildi

20 Kasım 2018 Salı 21:13
"Yılın Erkek Atleti" ödülünün finalistleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Erkek Atleti" ödülü için finalistler belli oldu.

IAAF'ten yapılan açıklamaya göre "Yılın Erkek Atleti" ödülü için 5 isimden oluşan aday liste, IAAF üyeleri ve sporseverlerin oylarıyla belirlendi.

Bu yıl Berlin Maratonu'nda dünya rekoru kıran Kenyalı Eliud Kipchoge ve dekatlonda dünya rekortmeni Fransız Kevin Mayer ödüle aday gösterildi.

Sırıkla atlamada Avrupa şampiyonu İsveçli Armand Duplantis, 60 metrede dünya rekortmeni ve 100 metrenin Elmas Lig şampiyonu ABD'li Christian Coleman, 400 metre engelli ve 4x400 metrede Asya Oyunları'nın altın madalyalı ismi Katarlı Abderrahman Samba adaylar arasında yer aldı.

"Yılın Kadın Atleti" ödülünün adayları ise Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith, Kenyalı Beatrice Chepkoech, Kolombiyalı Caterine Ibarguen, Belçikalı Nafissatou Thiam ve Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo olarak belirlenmişti.

Ödüller, 4 Aralık'ta Monaco'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:13
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  2. IAAF
  3. yılın erkek atleti

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