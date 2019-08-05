Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Nevşehir’de düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında İlimizi temsil eden sporcularımızdan Işıl Isık Türkiye İkincisi, Melek Baraz Türkiye üçüncüsü olmuştur.

U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası 31 Temmuz - 4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapıldı.

Müsabakalara ilimizi temsilen katılan sporcularımızdan Işıl Isık U17 45kg’da Türkiye İkincisi, Melek Baraz ise U15 Koparma ve Silkme’de toplamda aldığı 117 kg’lık derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.