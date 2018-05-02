Yıldız futbolcunın ayrılığı kesinleşti! Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Eren Derdiyok'un, İsviçre'nin Basel takımıyla el sıkıştığı kaydedildi.02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:21
Sarı-Kırmızılılar’daki ikinci sezonu geçiren ve Bafetimbi Gomis’in arkasında kalan Eren Derdiyok’un, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Bir türlü kendisinden beklenen performansı gösteremeyen tecrübeli forvetin, ülkesi İsviçre’de futbola başladığı takım olan Basel’e döneceği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuyla Basel’in, şimdiden el sıkıştığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Kayank:Fanatik
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