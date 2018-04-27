Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Barcelona'da büyük şok
Barcelona'nın 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Andres Iniesta, bugün düzenlediği basın toplantısıyla takımdan ayrılacağını açıkladı.27 Nisan 2018 Cuma 15:07
Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Andres Iniesta, bugün yaptığı basın toplantısında Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı.
NEREYE GİDECEĞİ HENÜZ NETLİK KAZANMADI
Bugüne kadar 670 kez Barcelona forması giyen Andres Iniesta, 57 gol atarken, 141 de asist yapmıştı. Ünlü futbolcunun Çin'e gidip gitmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
YORUM YAZ