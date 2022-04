Yıldırım'ın kabuğu değişiyor! Hizmet üstüne hizmet

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları bir bir hayata geçirdi. İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar yerlerine kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran belediye, 3 yılda ilçenin çehresini değiştirecek birçok projeyi gerçekleştirirken yeni yatırımların da startını verdi.

Eserler ortaya koyuluyor

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Yıldırım’da insana dokunan birçok hizmeti hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi sürecine rağmen, geride bıraktığımız 3 yıllık süre zarfında belirlediğimiz rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra Yıldırım’a ve Bursa’mıza şehrin marka değerini artıracak yatırımlar kazandırdık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, İncirli Meydanı, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, İncirli Kültür Merkezi, Vakıf Kent Bera Parkı, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nı hizmete açarken; Balaban Mesire Alanı, Cumalıkızık Mesire Alanı, Gökdere Millet Bahçesi, Barış Manço Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Bayrak Meydanı, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ile Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Bu mekânları da hizmet süremiz içerisinde ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.

Gençlerin buluşma noktası

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana Bursa’nın eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandırdı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında hizmete açılan ve 200 bini aşkın gencin buluşma noktası olan Uyumayan Kütüphane, sadece Yıldırım’dan değil şehrin her noktasından misafirlerini ağırlıyor. Gençler 7 gün 24 saat nezih ortamda ders çalışma, araştırma yapma imkânı bulurken yine kütüphane bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Vatandaşların konforlu bir yaşam sürdürmeleri için hizmet üreten Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine değer katıyor. Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir konumuna getirmek adına belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde 2021 yılında ilçenin sokakları 45 bin ton asfaltla kaplanırken, toplamda 33 bin 100 metrekarelik yol açıldı.

Gerçek kentsel dönüşüm

Yıldırım Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Domino etkisiyle bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa edilecek. Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak yerlerine modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleriyle yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilecek dönüşüm kapsamında yıkılacak 944 konut yerine bin 244 konut inşa edilecek. Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan proje, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneği olacak. 301 konutun yıkımının tamamlandığı 7. Etap’ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine; 644 konut ve 177 işyerinin yapılacağı 7. Etap’ta kapalı ve açık otopark, yürüyüş yolu, açık sosyal tesis alanı, çocuk oyun yeri ve fittnes alanı yer alacak. Bursa’nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan projeyle mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 2023 yılında tamamlanacak ve Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak.

1.5 milyon metrekare hedefine adım adım

Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında 3 yılda 16 adet parkı Yıldırım’a kazandırırken, 29 parkı da yeniledi. Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran belediye, Balaban Mesire Alanı’ndaki çalışmaları da tamamladı. 48 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek Balaban Mesire Alanı projesinin bünyesinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun mekânları, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak. Çalışmaların sona geldiği Balaban Mesire Alanı’nda yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Projeler yıldırım hızıyla sürecek

Görev süreci boyunca Yıldırım’da insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Kentsel dönüşümle sosyal dönüşüm birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu. Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1.5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” diye konuştu.

Ramazan bereketi Yıldırım'da

Yıldırım Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı için çeşitli etkinlikler düzenliyor. ‘Ramazan Bereketi Yıldırım’da sloganıyla yola çıkan belediye, pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte her yaştan insanın Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmasını amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Barış Manço Kültür Merkezi’nde Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli konukları misafir ediyor. Bu konuklar Prof. Dr. Nurullah Genç, Oyuncu Anne ve Yazar Merve Gülcemal, İlahi Sanatçısı Sedat Uçan, Hayati İnanç, Dursun Ali Erzincanlı, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül, Ziyafet Sofrası Yetişkin Tiyatrosu ve Mavi ile Volkan Öğretmen Çocuk Şarkıları Çocuk Tiyatrosu ekibi olarak sıralanıyor.

Sokak iftarları düzenleniyor

Öte yandan Ramazan ayı boyunca Yıldırım Medresesi’nde TV programları yapılıyor ve sokak iftarları düzenleniyor. Çeşitli etkinliklerle özellikle iftar sonrasında Yıldırımlıların keyifli vakitler geçirmesini istediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak Barış Manço Kültür Merkezi’nde bir dizi etkinlik organize ettik. Yıldırım Belediyesi olarak bu kutsal ayda manevi duygularımızı üst seviyelere çıkaracak etkinliklerimizle, toplumsal birlikteliğe katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Yıldırımlılar olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Yılmaz, “Hepimiz bu büyük ailenin önemli birer fertleriyiz. Bu aileyi dolayısıyla Yıldırım’ı hak ettiği noktaya taşımak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Sosyal destek

Yıldırımlıların her türlü ihtiyacı için sosyal destek hizmetlerinin kapsamını da Ramazan dolayısıyla geniş tutan Yıldırım Belediyesi, erzak kolisini zengin içerikli hazırladı. İhtiyaç sahibi ailelere her gün bin 500 kişilik sıcak yemek ile Ramazan pidesi dağıtan belediye, bayram öncesinde de 500 çocuğa kıyafet dağıtımı gerçekleştirecek. Ayrıca ekipler tarafından 250 çölyak hastası vatandaşa da çölyak erzak kolisi ulaştırılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, “Medeniyetimizin özü ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünde saklıdır. Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinç ve inançla tüm hizmetlerimizin merkezine insanı yerleştirerek kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz” diye konuştu.