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Yıldırım Demirören ve Fikret Orman bir arada

Olaylı derbi sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Uluslararası Ekonomi Forumu’nda bir araya geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:40
Yıldırım Demirören ve Fikret Orman bir arada

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi kararı sonrası bugün gerçekleşen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ilk kez bir araya geldi. İkili yan yana otururken, samimi sohbetleri dikkat çekti.

DEMİRÖREN'İN İHRACI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kadıköy'de oynanan maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına yabancı cisim atılmış ve müsabaka tatil edilmişti. Mücadele ile ilgili toplanan TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan seyircisiz olarak oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş Kulübü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı ile mücadeleye çıkmama kararı almış ve Yıldırım Demirören'in kulüpten ihracı gündeme gelmişti. 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:40
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