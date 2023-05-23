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Sosyal Medya Yıl 2008... Başbakan Erdoğan: Hoplama, rahat ol, yerinde otur!
Sosyal Medya

Yıl 2008... Başbakan Erdoğan: Hoplama, rahat ol, yerinde otur!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 20:42:00 - 2023-05-23 20:44:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'ye hitaben 2008 yılında TBMM'de söyledikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı 2008 yılındaki bütçe kanunu tasarısı görüşmelerinde CHP'ye hitaben söyledikleri yeniden gündem oldu.

Söz konusu videoda CHP'nin aileyi hedef almaya kadar giden çirkin siyaset anlayışına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanıyor.

"Sizler her şeyi söyleme hakkını kendinizde buluyorsunuz da sizlerle ilgili bir şey söylendiği zaman ta aileme varıncaya kadar her şeyi kurcalayan, karıştıran siz olacaksınız. Orada her şey meşru ama sizin şöyle karanlık defterleriniz açıldığı zaman hoplayacaksınız. Hoplama, rahat ol, yerinde otur."

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