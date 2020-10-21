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Ekonomi Yetkin bireyler yeniden ekonomiye kazandırılacak
Ekonomi

Yetkin bireyler yeniden ekonomiye kazandırılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:09:42 -
Yetkin bireyler yeniden ekonomiye kazandırılacak

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve çeşitli nedenlerle ekonomik yaşamın dışında kalan yetkin bireylerin geri kazanılmasının amaçlandığı "Deneyimden Üretime Kaviyer" projesinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfından (TOSYÖV) yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı, projeyi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında 2020 yılında desteklemeye değer gördü.

Liderliğini "Üretkeniz.biz Kooperatifi"nin yaptığı projenin ortakları arasında Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve TOSYÖV yer alıyor. 18 ay sürecek projenin amacı, yaşamında başarılı işler yapmakla birlikte çeşitli nedenlerle ekonomik yaşamın dışında kalan yetkin bireylerin toplum ve üretim için geri kazanılması olarak belirlendi.

- Yetkin bireyler işsiz kalıyor

Teknolojide yaşanan yenilikler hem dünyayı hem de iş yapış şekillerini hızla değiştiriyor. Ömrün uzamasıyla pek çok birey yaşamı boyunca iki ya da daha çok meslek ediniyor, ortalama 40 yaşında işsizlikle tanışıyor. Türkiye'de 2019 yılında yüksek öğretim mezunu kadınların yüzde 70,6'sı çalışırken, 2020'de bu oran yüzde 65,3'e düştü. Yetkin bireyler, teknolojik değişimlerin istihdamı daraltması, teknolojik değişimlere uyumlanamamak, işverenin gençleri tercih etmesi, kendisinin ya da birinci derece yakınlarının sağlık sorunlarının tam zamanlı çalışmayı engellemesi ve eski işinde yaşadığı tükenmişlik duygusu gibi nedenlerle işsiz kalıyor.

Küçük işletmeler de bilgi ve deneyime, makul bedellerle erişmekte güçlük yaşıyor. Deneyim desteği alan KOBİ'lerin cirolarında, pazar paylarında ve ihracatlarında ise artış gözleniyor.

Yetkin bireylerin deneyimlerini kalkınma için geri kazanmayı hedefleyen "Deneyimden Üretime Kaviyer" projesinin tanıtımı dün sanal ortamda gerçekleştirildi. Tanıtımda, Proje Koordinatörü Suna Öztop, Üretkeniz.biz Kurucu Başkanı Melek Bar Elmas, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin ve TBD Başkanı Rahmi Aktepe projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

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