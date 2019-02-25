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"Yetişkinlerin ve Gençlerin Kendini Anlama Sanatı” konulu konferans verildi

Zonguldak’ta Çaycuma Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği tarafından “Yetişkinlerin ve Gençlerin Kendini Anlama Sanatı” konulu Doç.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:01
"Yetişkinlerin ve Gençlerin Kendini Anlama Sanatı” konulu konferans verildi

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Çaycuma Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği tarafından “Yetişkinlerin ve Gençlerin Kendini Anlama Sanatı” konulu Doç.Dr. Ömer Miraç Yaman’ın konuk olduğu Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonunda konferans düzenlendi.

 

Din Görevlileri Yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kurttekin ve İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’in selamlama konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Sosyolog Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman ilk oturumda yetişkinlere, ülkemizdeki gençlik grupları, gençlik dönemi sorunları ve gençleri bekleyen tehlikeler hakkında kendi yaptığı çalışmalardan da alıntılar yaparak bilgi verdi. Doç. Dr. Yaman konuşmasına, "Kıyamet günü Yüce Allah sadece annelere değil babalara da ’Evlatlarınız nicedir’ diye soracak?" diyerek başladı. Evlatların Allah’ın emanetleri olduğunu kaydeden Doç. Dr. Yaman, "Anne-babalık dublörlük kabul etmez. Ama biz çocukları o kurstan bu kursa koşturuyoruz. Organizatör anne baba olduk. Halbuki evlat bir nimettir. Ama makine değildir. Ona şu olsun bu olsun diyemezsiniz. Rabbim yaratmış ve size emanet etmiş. Hikayesini de o yazmış. Anne babalık devredilemez bir görevdir" dedi. Yaman; “İnsanlık ve insanlar olarak büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz. Bu dönüşümden ister istemez çocuk, yaşlı, genç herkes etkileniyor ve bir şekilde hayat tarzımız, ilişkilerimiz değişiyor. Bu noktada en fazla kırılgan olanlar, değişimin en merkezinde bulunan gençlerdir. Dolayısıyla gençlerin değişime ayak uydurması konusunda fazladan bir hassasiyet göstermemizde fayda var. Bu hassasiyeti gösterme konusunda anne ve babaların biraz daha sorumluluk almaları, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri, ilgilerini değerlendirmeleri noktalarında cesaretlendirmeleri, onlara ortam hazırlamaları ve destek vermeleri çok önemlidir. Bir diğer çok önemli mesele ise yetişkinlerin gençlerle alakalı yapması gerekenlerdir. Onlara sağlıklı sosyal ortam oluşturmaları, ilişkilerini sağlıklı hale getirmeleri hem yakın çevreleri ile ilişkilerinde hem de gençlerin kendileri ile ilişkilerinde doğru ve sağlıklı bir zemine oturmaları konusunda biraz daha anlayışlı biraz daha sabırlı ve biraz daha destek verici bir şekilde gayret etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Ebeveynler olarak bizlere düşen en önemli görev, özellikle çocuklarımızın gençlik döneminde onlarla en yüksek seviyede iletişim kurarak süreci kontrollü bir şekilde yönetmeliyiz. Bundan dolayı bizim bu coğrafyanın kalbini, gönlünü, ruhunu farklı sebeplerden bir şekilde yitirmiş ve yitirme noktasına gelmiş gençlerine dair soframızda bir tabak; masamızda bir çatal, kaşık, bardak; gönlümüzde onlara duyacağımız bir muhabbet; yüzümüzde onlara verebileceğimiz bir tebessüm; cebimizde onlara ikram edeceğimiz bir paramız yoksa eğer, zaten savaşı kaybetmiş durumdayız." diyerek sözlerini tamamladı.

İkinci oturumda ise gençlere seslenen Sosyolog Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, Gençliği daha doğru ve daha iyi nasıl anlayabiliriz sorusuna günümüz gençliğinden ve Hz. Peygamber dönemindeki gençlerden örnekler vererek açıkladı.



Konferans İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’in Sosyolog Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’a hediye takdiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:01
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