Yetim maaşı, aile üyelerinden anne ve babanın vefat ettiği durumlarda çocuklara develet tarafından verilen bir ödemedir. Ayrıca çocuğu vefat etmiş aileler için de geçerli bir sisteme dayalı olarak çalışır. Peki, yetim maaşı için gerekli olan evraklar nelerdir?

Yetim maaşlarından kimler, hangi durumlarda faydalanabilmektedirler?

Yetim maaşı için gerekli evraklar nelerdir? diye söze başlamadan önce bilinmesi gereken daha önemli bir konu var. O da tabi ki bu fırsattan kimlerin yararlanabileceği…

Öncelikle vefat eden kişinin sigortalı olarak çalışması gerekiyor. Ayrıca en az 900 günlük priminin de hali hazırda bulunması şartı ile. SGK öncelikle bu şartı araştırıyor. Sonrasında maaşa bağlamaya onay verebiliyor.

Bundan başka da yapılan tüm değerlendirmelerde 2008 öncesi ve sonrası diye adlandırılan bir kıstas uygulanıyor. 2008 sonrası olan sigortalılık durumunda 1800 günlük maaş bağlanabiliyor. Ancak 2008 öncesi için 900 gün ve 5 yıl sigortalılık hali gerekiyor. Bu şartları karşılayamayan kişilere ise yetim maaşı bağlanamıyor.

Yetim maaşı için gerekli evraklar nelerdir?

Böyle bir maaş için başvuru yapacak olanlara gereken evraklar:

Kayıtlı olunan nüfus müdürlüğüne gidilerek alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği

18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını aşmamış olan erkek öğrencilerin okul idaresinden temin edebileceği tasdikli öğrenim belgesi

Aylık bağlanacak kişilere ait üçer adet fotoğraf

Vefat eden kişi emekli olmuş ise buna dair belge

Malül olanlar açısından erkek yetimler için orta öğretim kurumuna devamlılık yok ise 20 yaşına kadar geçerli olacak sağlık raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınmalıdır. Son iki yıla ait olmalıdır.)

Malüllük durumunda yüksek öğrenime devam etmeyenler için 25 yaş sınırı konur ve yine sağlık raporu istenir. Son iki yıl şartı aranır.

Malül durumunda olanların alacakları muhtaçlık belgesi ve muhtarlıklardan edinilebilinecek mal bildirim belgeleri

İlgili kurumlara verilecek olan tüm SGK belgelerinin asılları ve onaylı suretleri

Kayyum ve ya vasi tayin edildi ise ilamları

Veraset ilamı

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçe ve vukuatlı nüfus cüzdanı örneği ile alınabilir. Ancak söz konusu dilekçeyi avukatın yazması daha uygun olacaktır.

SGK ve Emekli Sandığı’na mensup kişilerde yetim maaşı için gerekli evraklar nelerdir?

Dilekçe örneği

Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

Kimlik araştırma belgesi

Ölüm belgesi