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Aktüel Yetim Dayanışma Günleri 12 yaşında!
Aktüel

Yetim Dayanışma Günleri 12 yaşında!

Yeniakit Publisher
2023-07-15 23:12:00 -

İHH tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri ile Türkiye dâhil 26 ülkede yetimlere ve ailelerine yönelik 196 projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İHH tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenecek Yetim Dayanışma Günleri (YDG) etkinlikleri için ekipler, 26 ülkeye doğru yola çıkacak. Organizasyon kapsamında, yetimlere ve ailelerine yönelik 196 farklı projenin uygulanması planlanıyor.

İHH, YDG çalışmaları ile her yıl, Türkiye'den yola çıkan gönüllü ekipleriyle dünyanın dört bir yanındaki yetimleri ziyaret ediyor, yardımlarda bulunuyor, yetimhaneler açıyor, çalışmaları yerinde gözlemliyor ve çeşitli projelerle yetim çocukları sevindiriyor.

Bu yıl düzenlenecek projelerden 18 bini aşkın yetim çocuğun ve ailesinin faydalanması hedefleniyor.

Yetimlere ve annelerine yönelik projeler uygulanacak

Yetim Dayanışma Günleri’nde yetimler ve aileleri için uygulanması planlanan bazı projeler şunlar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Okul çantası ve kırtasiye yardımı,

-Kıyafet desteği,

-Teknolojik ürün hediyeleri,

-Sağmal inek ve keçi dağıtımı,

-Yetim ailelerinin evlerine eşya ve tadilat desteği,

-Sera kurulumu,

-Bakkal açılışı,

-Tuktuk dağıtımı,

-Dikiş makinesi desteği,

-Engelli yetim çocuklara tedavi desteği,

-Gıda paketi dağıtımı,

-Burs yardımı,

-Bisiklet dağıtımı,

Yetimhanelere yönelik projeler,

-Geziler, bilgi yarışmaları ve uçurtma şenlikleri.

26 ülkede etkinlikler yapılacak

Bulundukları kıta ve bölgelere göre, İHH’nın YDG etkinliği düzenleyeceği ülkeler şu şekilde:

Türkiye;

Orta Doğu: Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, İran

Afrika: Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Etiyopya,

Orta Asya ve Kafkasya: Gürcistan, Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan,

Güney Asya: Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Filipinler (Bangsomoro),

Balkanlar ve Avrupa: Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk.

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