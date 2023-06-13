  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu
Aktüel

Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu

Yeniakit Publisher
2023-06-13 20:15:00 -
Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu

Eğitim ve öğretim sezonunun sonuna gelen yetim çocuklar, Yetim Vakfı’nın düzenlediği Karne Şenliği’nde gönüllerince eğlendi.

Şenliğe katılan 750 yetim çocuk, ebru atölyelerinden uçurtma uçurmaya kadar sayısız aktivitelerle son bir yılın stresini attı. Yetim Vakfı Eğitim Uzmanı Yağmur Dinçerler, gerçekleştirdikleri dev etkinliğin kapsamına dair yaptığı açıklamada, “Yetim çocuklarımızın neşesine ortak olmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize 750 evladımız katıldı. Bir kısmı ahşap, ebru ve resim atölyelerinde vakit geçirirken diğer kısmı da saklambaç, voleybol, halat çekme ve uçurtma uçurma gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinliğimizin birçok aşaması bulunuyor. Oyunlar bittikten sonra kendilerine önce yemek ikram edildi ardından da hediyeleri takdim edildi” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23