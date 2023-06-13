Yetim çocuklar Karne Şenliği’nde buluştu

Şenliğe katılan 750 yetim çocuk, ebru atölyelerinden uçurtma uçurmaya kadar sayısız aktivitelerle son bir yılın stresini attı. Yetim Vakfı Eğitim Uzmanı Yağmur Dinçerler, gerçekleştirdikleri dev etkinliğin kapsamına dair yaptığı açıklamada, “Yetim çocuklarımızın neşesine ortak olmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize 750 evladımız katıldı. Bir kısmı ahşap, ebru ve resim atölyelerinde vakit geçirirken diğer kısmı da saklambaç, voleybol, halat çekme ve uçurtma uçurma gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinliğimizin birçok aşaması bulunuyor. Oyunlar bittikten sonra kendilerine önce yemek ikram edildi ardından da hediyeleri takdim edildi” ifadelerini kullandı.