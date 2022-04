Yetersiz aşılama nedeniyle her yıl 1,5 milyon kişi yaşamını yitiriyor

Aşılanma, en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer alıyor. Aşılanma ile her yıl 2-3 milyon bebek ölümünün önlendiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bahar Nur Kanbur, aşılama hizmetinin her çocuğun hakkı olduğunu ve her ebeveynin bu sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini belirtti.