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Yeşilyurt Belediyespor 62 Dersim maçına kilitlendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:16
Yeşilyurt Belediyespor 62 Dersim maçına kilitlendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 18. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı 62 Dersimspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Geçen hafta deplasmanda 1920 Maraş takımını son dakikada bulduğu golle 2-1 yenen Malatya ekibinde tek hedef galibiyet.


Teknik direktör Hayati Palancı ve yardımcıları nezaretinde Yeşiltepe tesislerinde çalışan turuncu beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.


Düz koşunun ardından taktik bir gerçekleştiren mavi beyazlılarda Hayati Palancı, antrenmanın başında kısa bir konuşma yaparak futbolcularından Dersim maçına motive olmalarını istedi.


"Yarışın içerisinde olduğumuz sürece sorun yok"


Antrenman öncesi ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Palancı, hedeflerine ulaşmak için kazanmak zorunda olduklarını belirterek, “Ligin 17 haftalık bölümünde hedefimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. Geçen haftaki Maraş maçında son dakikada da olsa galip gelmemiz önemliydi. Zira rakibimiz de son dakikada galip geldi. Bu yarışın içerisinde olduğumuz sürece sorun yok. Hatırlarsanız ilk yarıda da söylemiştim. Daha bu köprünün altından çok sular akar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:16
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