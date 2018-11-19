Yeşil sahalarda görülmemiş olay! El bombası yerleştirdiler
Arjantin 3. Ligi'nde oynanan İtuzaingo - Deportivo Merlo maçında, konuk ekip tribünlerinde el bombası ele geçirildi.19 Kasım 2018 Pazartesi 18:27
Arjantin 3. Ligi'nde oynanan İtuzaingo - Deportivo Merlo derbisi öncesi misafir tribünün altında el bombası bulundu.
Dün oynanan Buenos Aires takımlarının maçından yaklaşık 3 saat önce Estadio Carlos Alberto Sacaan Stadı'nın misafir tribünün altında yarı gömülü halde el bombası bulundu.
Tribünün altına yerleştirildi
Hemen bomba imha ekipleri harekete geçerken, bombanın güvenli bir alanda kontrollü olarak patlatıldığı belirtildi.
Bomba düzeneğinin misafir tribünün yani Deportivo Merlo taraftarlarının oturacağı tribünün altına yerleştirildiği açıklandı.
Olay nedeniyle gecikmeli olarak başlayan derbi 0-0 sona erdi.
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