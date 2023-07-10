Yeşil karıncalar sel felaketinde yine iş başında

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan yer yer 100 kg ve üzeri yağışın düşeceği uyarıları çerçevesinde ilgili DSİ ve Orman Bölge Müdürlükleri hazırlıklarını yaparak makine–ekipman ve personeliyle sahaya intikal etti. Ayrıca taşkın öncesi dere yataklarındaki geçiş noktalarında yapılan makinalı çalışmaların ve önceki yıllarda inşa edilen taşkın koruma tesislerinin de önemli oranda fayda sağladığı görüldü.

AFAD’ın koordinasyonunda DSİ’nin 364 iş makinesi-ekipman ve 675 personeli, Orman Genel Müdürlüğü’nün 174 iş makinesi-ekipman ve 688 personeli olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı toplam 538 iş makinesi-ekipman ve 1.363 personel ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.