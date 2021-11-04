Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çay nasıl demlenir?

Günümüzde siyah çaydan sonra en çok tüketilen yeşil çay, şifalı bitkilerden ve pazarlardan rahatlıkla elde edilmektedir. Son yıllarda yeşil çay üzerine yapılan çalışmalar, yeşil çayın bir içecekten çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.

Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Yeşil çay, vücudun sağlıklı işleyişini sürdürmesine yardımcı olan pek çok bileşen içerir.

Yeşil çay aynı zamanda içerdiği kateşin maddesi sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

İçerisinde bulundurduğu kafein sayesinde, enerjinizin yükselmesine ve performansınızın artmasına destek olur.

Yapılan araştırmalarda, yeşil çay düzenli olarak tüketildiğinde, kalp hastalıkları ve kanser riskinin azaldığı görülmüştür.

Yeşil çay, içerisindeki kafein sayesinde odaklanmaya yardımcı olabilir.

Anksiyete, depresyon ve kaygı bozukluğu yaşayan kişilerin kahve yerine yeşil çay tercih etmesi, rahatlamalarına yardımcı olabilir.

Yeşil çay içmenin faydaları arasında ağız kokusunun önlenmesi de vardır.

Kateşin bakteri oluşumunu baskılar ve mikrobik oluşumların büyümesini önlenmesine katkı sağlar.

Yeşil çayın en bilinen faydalarından bir diğeri de, kilo kontrolünü desteklemesidir.

Dozunda tüketilen yeşil çay, kan şekerinin dengelenmesine yardım edebilir.

Alzheimer ve Parkinson gibi nöronal hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebileceğini yapılan çalışmalarda bildirmektedir.

Yeşil çay, düzenli ve dozunda kullanıldığında kötü kolesterol değerlerinin düşmesine yardımcı olabilir.

Yeşil çayın faydaları sebebiyle hastalıklara yakalanma riskini düşürebileceği üzerinedir.

Yeşil çay; içerisindeki antioksidan ve hücre yenileyici bileşenler sayesinde cilt yenilenmesini destekler.

Yağlı ciltlerde yağ dengesinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Yeşil çay nasıl demlenir?

Malzemeler

1 bardak su

1 yemek kaşığı yeşil çay

4-5 damla limon suyu

1 tane çubuk tarçın

Tatlandırmak isterseniz 1 çay kaşığı bal

Yapılışı

1 bardak kaynayan suyu ocaktan alın. 1 yemek kaşığı yeşil çayı ilave edin. İçerisine limon suyu, çubuk tarçın ve limonu ilave ederek sağlıklı bir yeşil çay hazırlayın. Günde 2-3 bardaktan fazla yeşil çay içmek önerilmemektedir.

Yeşil çay içmenize mani olabilecek bir sağlık sorununuz yoksa, günde 1- 2 fincanı geçmeyecek biçimde yeşil çay içmek hem cilt hem de vücut sağlığınıza olumlu yansıyabilir.