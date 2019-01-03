Yeşil çay kansere karşı



Kanserli tümörler ve kalp-damar rahatsızlıklarının bir numaralı düşmanı olan antioksidan miktarı, çaya limon katıldığında 7 kat daha fazla olarak ölçülmüştür.

Yeşil çayın siyah çaydan çok daha etkili ve faydalı olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. İçerisinde potasyum, florin, bakır, C, B1, B2 vitaminleri, organik asitler içeren yeşil çay sindirimi hızlandırır. Ayrıca tanin ve catechin etkili birer antioksidandır. Limon eklendiğinde yeşil çaydaki catchein miktarı 13 kat artmaktadır.

Yeşil çay ile siyah çay arasındaki fark, toplandıktan sonra yapraklara uygulanan işlemlerden kaynaklanıyor. Yeşil çay sadece kurutulup tüketime sunuluyor.

Siyah çay, çay yaprakları toplandıktan sonra önce fermente ediliyor, daha sonra da karartılıp lezzetlendiriliyor. İşte bu fermantasyon işlemi sağlığa yararlı EGCG’nin bir miktar azalmasına yol açıyor. Ayrıca çayda da bir miktar kafein var ama sağlığa zarar verecek boyutlarda değil. Siyah çayda yeşil çaydan biraz daha fazla kafein bulunuyor. Bir fincan siyah çay 40, yeşil çay 20 mg civarında..

Demini hazırlayın

1.5 litre su kaynatılır ve ocaktan indirilir. Bu iyi kaynamış sıcak suyun içerisine, bir yemek kaşığı yeşil çay ilave edilir.

Bir adet limon iyice yıkanır, suyu sıkılır ve kabuklarıyla birlikte suyun içine atılır. Karışıma taze nane yaprakları, esmer şeker ve gül suyu da ekleyin.

Unutmayın ki artık bu karışım kaynatılmayacak, ocaktan inmiş yeni kaynamış su ile hazırlanacak. Demlenmeye bırakılacak. Güzelce demleyin. Sonra içindeki teferruatı süzün. Şimdi mükemmel bir şifa vesilesi karışımı elinizde tutmaktasınız..

Karışım soğuyunca buzdolabına veya termosa koyun. Buzlu limonlu yeşil çay sizi çok diri tutacaktır.

Bu karışımı günde 3 defa öğün yemeklerinden önce şekersiz olarak birer bardak ve gece yatmadan 1 bardak olmak üzere düzenli şekilde uygularsanız sağlıklı bir biçimde zayıflayabilirsiniz..

1,5 litre su

(Temiz ve ph değeri yüksek olması elbette çok önemli)

1 yemek kaşığı

yeşil çay

1 tane limon

bir miktar taze nane

esmer şeker

gülsuyu