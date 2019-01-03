0553 313 94 23

Yeşil çay kansere karşı

Sadece kansere değil, kalbi yoran kilolara da karşı..

03 Ocak 2019 Perşembe 16:37
Yeşil çay kansere karşı


Kanserli tümörler ve kalp-damar rahatsızlıklarının bir numaralı düşmanı olan antioksidan miktarı, çaya limon katıldığında 7 kat daha fazla olarak ölçülmüştür.

Yeşil çayın siyah çaydan çok daha etkili ve faydalı olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. İçerisinde potasyum, florin, bakır, C, B1, B2 vitaminleri, organik asitler içeren yeşil çay sindirimi hızlandırır. Ayrıca tanin ve catechin etkili birer antioksidandır. Limon eklendiğinde yeşil çaydaki catchein miktarı 13 kat artmaktadır.

Yeşil çay ile siyah çay arasındaki fark, toplandıktan sonra yapraklara uygulanan işlemlerden kaynaklanıyor. Yeşil çay sadece kurutulup tüketime sunuluyor.

Siyah çay, çay yaprakları toplandıktan sonra önce fermente ediliyor, daha sonra da karartılıp lezzetlendiriliyor. İşte bu fermantasyon işlemi sağlığa yararlı EGCG’nin bir miktar azalmasına yol açıyor. Ayrıca çayda da bir miktar kafein var ama sağlığa zarar verecek boyutlarda değil. Siyah çayda yeşil çaydan biraz daha fazla kafein bulunuyor. Bir fincan siyah çay 40, yeşil çay 20 mg civarında..

Demini hazırlayın

1.5 litre su kaynatılır ve ocaktan indirilir. Bu iyi kaynamış sıcak suyun içerisine, bir yemek kaşığı yeşil çay ilave edilir.

Bir adet limon iyice yıkanır, suyu sıkılır ve kabuklarıyla birlikte suyun içine atılır. Karışıma taze nane yaprakları, esmer şeker ve gül suyu da ekleyin.

Unutmayın ki artık bu karışım kaynatılmayacak, ocaktan inmiş yeni kaynamış su ile hazırlanacak. Demlenmeye bırakılacak. Güzelce demleyin. Sonra içindeki teferruatı süzün. Şimdi mükemmel bir şifa vesilesi karışımı elinizde tutmaktasınız..
Karışım soğuyunca buzdolabına veya termosa koyun. Buzlu limonlu yeşil çay sizi çok diri tutacaktır.

Bu karışımı günde 3 defa öğün yemeklerinden önce şekersiz olarak birer bardak ve gece yatmadan 1 bardak olmak üzere düzenli şekilde uygularsanız sağlıklı bir biçimde zayıflayabilirsiniz..

1,5 litre su

(Temiz ve ph değeri yüksek olması elbette çok önemli)

1 yemek kaşığı

yeşil çay

1 tane limon

bir miktar taze nane

esmer şeker

gülsuyu

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:40
  1. yeşil çay
  2. yeşil çayın faydaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kadroya geçenler için enflasyon zammı istiyoruz"
    1. "Kadroya geçenler için enflasyon zammı..
    2. Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması
    3. İnternette yeni dönem başladı! AKN..
    4. Cildimiz ile ilgili yanlış bilinenler
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    6. Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması
    7. Balıkçı ağına takılan sakar meke..
    8. Terör uzmanından Türkiye'ye kritik..
    9. Ders çalışmıyorsa gözlerinde bir..
    10. Marmaris'te sağanak ve rüzgar
    11. Polis memurunun hareketi yürekleri..
    12. Akademisyen Şenel, son yolculuğuna..
    13. Bırakın da ödevini kendisi yapsın..
    14. Recep Gürkan'ın "Adrianoupolis'li yeni..
    15. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    16. CHP'den "bize neden oy verilmiyor?"..
    17. Döviz kurları
    18. Bebek ateşlenirse...
    19. YÖK'ten öncelikli alanlar için..
    20. 2 Türk kız öğrenci ölü bulundu
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti