Yeşil alan miktarı artacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılında 15 metrekare/kişiye çıkaracaklarını ifade etti.02 Şubat 2019 Cumartesi 10:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde en az bir millet bahçesi hedefiyle, kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılında 15 metrekare/kişiye çıkaracaklarını ifade etti. Kurum, şehirlerin kalitesini ve yaşam seviyesini yukarı çıkarmayı; kentsel dönüşümü yatay mimariye uygun bir şekilde yapmayı amaçladıklarını da dile getirdi.
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