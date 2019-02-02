Yeşil alan miktarı artacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılında 15 metrekare/kişiye çıkaracaklarını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde en az bir millet bahçesi hedefiyle, kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılında 15 metrekare/kişiye çıkaracaklarını ifade etti. Kurum, şehirlerin kalitesini ve yaşam seviyesini yukarı çıkarmayı; kentsel dönüşümü yatay mimariye uygun bir şekilde yapmayı amaçladıklarını da dile getirdi.

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