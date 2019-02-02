Yerli ürünlerimizle Avrupa çıkarması Türkiye, 200’ü aşkın firmayla 1 Nisan'da kapılarını açacak olan Hannover Messe fuarına çıkarma yapacak.

Türkiye’den 200’ü aşkın firmanın yerli ve milli ürünleriyle katılacağı dünyanın önde gelen sanayi fuarlarından Hannover Messe, 1 Nisan 2019 tarihinde kapılarını açıyor. 5 Nisan’a kadar devam edecek fuar, IAMD–Entegre Otomasyon, Hareket ve Kuvvet, Dijital Fabrika, Enerji, Endüstriyel Tedarik, ComVac, Araştırma ve Teknoloji bölümlerinden oluşacak.

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