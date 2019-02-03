Yerli üretim balonlar 2020’de semalarda
Dünyanın birçok bölgesinden turist ağırlayan Kapadokya'nın semalarında gelecek yıldan itibaren yerli balonlar uçmaya başlayacak.03 Şubat 2019 Pazar 10:01
Kapadokya’da turistler, 2020’den itibaren yerli üretim sıcak hava balonlarıyla bölge semalarında uçmaya başlayacak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve TÜBİTAK’ın rolüyle yolcuları taşıyacak iki adet sepet üretimi tamamlanırken, kubbe kısmının yapım çalışmaları sürüyor. Yerli balonlar, gelecek aylarda deneme uçuşu yapacak. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversite olarak üretim safhasında bütün talepleri karşıladıklarını belirterek, “Yerli balonlara hayat vermek için ilk adımı attık” dedi.
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