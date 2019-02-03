Yerli üretim balonlar 2020’de semalarda Dünyanın birçok bölgesinden turist ağırlayan Kapadokya'nın semalarında gelecek yıldan itibaren yerli balonlar uçmaya başlayacak.

Kapadokya’da turistler, 2020’den itibaren yerli üretim sıcak hava balonlarıyla bölge semalarında uçmaya başlayacak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve TÜBİTAK’ın rolüyle yolcuları taşıyacak iki adet sepet üretimi tamamlanırken, kubbe kısmının yapım çalışmaları sürüyor. Yerli balonlar, gelecek aylarda deneme uçuşu yapacak. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversite olarak üretim safhasında bütün talepleri karşıladıklarını belirterek, “Yerli balonlara hayat vermek için ilk adımı attık” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.