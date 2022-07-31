Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Samsun E-Dergi’nin TEKNOFEST için özel sayısında yer alan röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Pek çok kişi ise 'TOGG ne zaman satışa çıkar?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yerli otomotiv ne zaman satışa çıkacak güncel:

Karakaş, Togg’un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye’de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa’da yollara çıkacağını belirterek, “300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan Togg SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak, 200 BG’likversiyon 7,6, 400 BG’lik versiyon ise 4,8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir. Türkiye’nin şarj alt yapısını güçlendirmek üzere de bir şirket kurmuş, bu amaçla bin adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalarına başlamıştır” şeklinde konuştu.