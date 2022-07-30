Yerli otomobil TOGG üretime başladı mı? TOGG seri üretime ne zaman başlayacak?

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığını ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi. Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün de yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi; "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik."

TOGG seri üretime ne zaman başlayacak?

Yerli otomobil TOGG'un, 29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelmesi amaçlanıyor. TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.