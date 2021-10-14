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Medya Yerel televizyonlara can suyu!
Medya

Yerel televizyonlara can suyu!

Türksat AŞ, televizyon kanallarının desteklenmesi amacıyla uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ile altında olan kanalların uplink hizmet bedelinde, kasım ayı itibariyle yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türksat’ın yerel tv kanallarına indirimini yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 13:38:00 -
Yerel televizyonlara can suyu!

YENİ AKİT  ANKARA

Türksat AŞ, televizyon kanallarının desteklenmesi amacıyla uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ile altında olan kanalların uplink hizmet bedelinde, kasım ayı itibariyle yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türksat’ın yerel tv kanallarına indirimini değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türksat Anonim Şirketi’nin yerel televizyon kanallarına uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulayacağına ilişkin, “Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan ‘uplink hizmet bedeli pahalılığı’ probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan yerel televizyonlar için can suyu olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türksat AŞ, televizyon kanallarının desteklenmesi amacıyla uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ile altında olan kanalların uplink hizmet bedelinde, kasım ayı itibariyle yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, tanıtım ve medya başkanlığı görevinin ardından bazı illere yaptığımız ziyaretlerde yerel televizyon kanalları temsilcilerinden bununla ilgili şikayet ve talep aldıklarını belirtti.
Şikayet ve talepleri ilgili kurumlara ilettikten sonra sorunun çözümü konusunda bir sonuca vardıklarının altını çizen Dağ, “Uzun zamandır süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkan ‘uplink hizmet bedeli pahalılığı’ probleminin çözümü, her fırsatta bu sorunu bizlerle paylaşan yerel televizyonlar için can suyu olacaktır. Bu kararın alınması sürecinde yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere kapılarını açan, taleplere ilgi göstererek çözüm için destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat A.Ş., RTÜK, ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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