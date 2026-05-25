Yenilgi sonrası Conte Napoli'ye veda etti
İtalya Serie A'nın son haftasında Napoli, sahasında Udinese'yi 1-0 yendi. Napoli, sezonu 76 puanla 2. sırada tamamladı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Antonio Conte, takımdan ayrıldığını duyurdu. Başkan Aurelio De Laurentiis de ayrılık kararını doğruladı.
Napoli'de iki sezon geçiren Conte, Serie A ve İtalya Süper Kupası'nı kazandı.