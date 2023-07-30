YK Enerji: En üst düzeyde çevre bilincine sahibiz

Şirketçe yapılan açıklamada “YK Enerji çalışanları, hissedarları, paydaşları olarak bizler de tüm yurttaşlarımız gibi en üst düzeyde çevre bilinci ve hassasiyetine sahibiz. Akbelen, ekolojik veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan ya da özel nitelikli alanlara komşu değil.

Yeraltı kaynakları üretime kazandırıldıktan sonra söz konusu alanlar yeniden ekosisteme kazandırılmaktadır” denildi.

Engel yok

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki burada üretilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilebileceği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Hem YK Enerji olarak bizim, hem de hissedarlarımızın ülkemizde yenilenebilir enerji alanında hâlihazırda çok önemli yatırımları bulunmaktadır. Ancak güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sürekli üretim yapabilecek teknolojiler henüz yeterince gelişmemiştir.



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Bunun için söz konusu kaynaklar bu ölçekte bir baz yük santralinin alternatifi olmaktan uzaktır. Dolayısıyla Akbelen ormanı sahasında madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde santralimizde elektrik üretimi 2024 yılı içerisinde durmak zorunda kalacaktır.”

415 bini aşkın ağaç dikimi

Yer altı kaynaklarının üretime kazandırıldıktan sonra söz konusu alanların rehabilite edilerek yeniden ekosisteme kazandırıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İşletmesi tamamlanan maden alanlarında 1992 yılından bu yana 415 binin üzerinde ağaç dikimi yapılarak rehabilitasyon başarıyla sağlanmıştır. Ayrıca şirketimiz ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında imzalanan ‘Gönüllü Ağaçlandırma İş birliği’ protokolüyle ülkemiz genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve söz konusu miktar 2 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk gelmektedir. Hedefimiz bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarmaktır.”