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Yeniden odaya çeki düzen vermek

Bir odanızın düzeni, görüntüsü, eşyaları işlevini kaybetmemesine rağmen size eskimiş ve bıktırıcı görünebilir.

01 Ocak 2019 Salı 18:50
Yeniden odaya çeki düzen vermek


Fakat bıktık bu durumdan diye büyük bütçeler ya da çok fazla zaman ayırmak israf etmek zorunda değilsiniz. Fazla bir çaba gerektirmeden bir odanın görünümü değiştirmenin kolay ve hızlı yolları vardır.

Mesela; en kolayıdır: eşyaların yerini değiştirin. Biraz alın teri ve belki de yardımcı bir diğer el ile odadaki eşyaların yerlerini yeniden düzenlemek yeni bir his ve görünüm oluşturacaktır.

Döşemelikleri ve aksesuarları değiştirin. Nevresimlerde, yastık kılıflarında, halılarda ya da aksesuarlarda yapılacak değişiklikler odanın atmosferini komple değiştirmeye yeteceği gibi maddeten de fazla yük getirmeyecektir. Zaman zaman yenileme, kılıf geçirme yöntemlerini hatırlatıyoruz..

Yeni bir odak noktası belirleyebilirsiniz. Yani dikkatleri çekecek bir nokta oluşturmanın birkaç yolu vardır. Eğer bunun için ayırdığınız biraz paranız var ise kendiliğinden odak noktası haline gelecek bir eşya ya da mesela bir hat eseri alın ve odaya yerleştirin.

Işıklandırmayı değiştirmek de bir yöntemdir. Işıklarınız sarı ise, beyaza, beyaz ise sarıya çevirebilirsiniz. Veya led ışıklar kullanabilirsiniz. Farklı ışıklar farklı ruh halleri yaratabilir ve odanın farklı alanlarını vurgulayabilir.

Biraz daha zahmetlisi, odanın tek duvarını boyayabilirsiniz. Boya yapmanın biraz kas gücü gerektirdiği ve kimi giderler gerektirdiği su götürmez. Ancak bir odayı boyamak bir gün içinde tamamlanabilir ve halihazırda gerekli boya malzemeleri var ya da ödünç alınabiliyor ise sadece boya bu değişikliğin faturasını oldukça düşürebilir. Boyamak bir odanın görünümü ve hissini gerçekten değiştiren bir yoldur.

En iyi aksesuarların ve eşyaların bazıları zaten evinizin içinde. Bir zamanlar çok sevilen, ancak daha sonra gözden ve ortadan kalkan aksesuarları geri kazanmak hem yeni bir görünüm sağlayacak hem de eski anıları canlandıracaktır. Sadece depolananlarla yetinmeyin, odalar arası eşya değişiklikleri de sandığınızdan çok işe yarayacaktır. Hatta “Vay canına bu aslında tam da bu odaya göreymiş, şimdiye kadar niye fark etmedik ki..” diye şaşırmanız bile mümkün..

Bir odaya sezonluk yenilik vermekte işin püf noktası çok ileriye gitmemekten geçiyor. Yani mevsimlik aksesuarları standartların yanına koymamalı, önce onları ortadan kaldırmalısınız. Zaten asla ve asla evinizi çok kalabalık gösterecek aksesuar kullanımına gitmemelisiniz, hem kendinizi hem de misafirlerinizi bunaltmak ve boğmak istemiyor iseniz. Rüküş her şeyden kurtulun ve bırakın sadelik zevkinizin yeterli kanıtı olsun.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:00
  1. dekorasyon
  2. dekorasyon önerileri

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