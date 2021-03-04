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Gündem Yeniakit'in haberi Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bizi susturmaya çalışıyor
Gündem

Yeniakit'in haberi Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bizi susturmaya çalışıyor

Yeniakit'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yunanistan'ı karıştıran iddia! Böyle isyan ettiler: Türkiye tarafından tokatlanıyoruz" başlıklı haberi Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Kendilerini nimetten sayan Yunan medyası gülünç bir şekilde "Türkler bizi susturmaya çalışıyor" diyerek yaygara kopardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:13:00 - 2021-03-04 17:21:56

 yeniakit.com.tr 

Yeniakit'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yunanistan'ı karıştıran iddia! Böyle isyan ettiler: Türkiye tarafından tokatlanıyoruz" başlıklı haberi Yunan medyasında gündem oldu.

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bölgede provokasyon peşinde koştuğu ve düşmanca bir tavır izlediği hezeyanında bulunan Yunan medyası, "Biz sadece küresel ölçekte geçerli olan angajman kurallarını hatırlattık. Türkiye'ye ait TCG Çeşme gemisi Yunan sahasına girmesi durumunda kovalanmalı ve geri dönmemesi durumunda ise batırılmalıydı. Türklerin Yunan egemenliğine ait alanlara girmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Yunanistan'ı göz hapsine aldığını iddia eden Yunan medyası akla ziyan ifadeler kullandı.

Kendilerini nimetten sayan Yunan medyası, "Türkler kendilerini Yunan gazeteciliğini sansürleyebilecek durumda görüyorlar. Yunanistan'da yapılan ulusal yorumlardaki eleştiriyi azaltabilecek veya yok edebilecek güce sahip olduklarını düşünüyorlar. Türkler bizi susturmaya çalışıyor" dedi.

Yunanistan'ı karıştıran iddia! Böyle isyan ettiler: Türkiye tarafından tokatlanıyoruz
Yunanistan'ı karıştıran iddia! Böyle isyan ettiler: Türkiye tarafından tokatlanıyoruz

Gündem

Yunanistan'ı karıştıran iddia! Böyle isyan ettiler: Türkiye tarafından tokatlanıyoruz

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