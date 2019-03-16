Yeni Zelanda'da Müslüman, katili görünce "Merhaba kardeşim" demiş!
Dün Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı, Müslümanlar ile zalimler arasındaki farkı ortaya koydu. Şehit olan Müslümanlardan biri, saldırıdan hemen önce cani Hristiyan teröriste, "Merhaba kardeşim" diye sesleniyor.16 Mart 2019 Cumartesi 14:03
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi. 49 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından 4 kişi yakalandı.
Teröristlerin kendi hesaplarından yayınladığı görüntülerde katliamı canlı yayınladığı, camiye girerken ateş açmaya başladıkları ve hareket eden her şeyi hedef aldığı görüldü.
"Merhaba kardeşim" demiş
TRT'nin haberine göre, Christchurch'deki terör saldırısının ilk kurbanının son sözleri de teröristin kamerasına yansıdı.
Caminin kapısının yanında duran bir kişinin silahla acımasızca öldürülmeden önce, "Merhaba kardeşim" dediği duyuldu.
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