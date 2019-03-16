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Yeni Zelanda'da Müslüman, katili görünce "Merhaba kardeşim" demiş!

Dün Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı, Müslümanlar ile zalimler arasındaki farkı ortaya koydu. Şehit olan Müslümanlardan biri, saldırıdan hemen önce cani Hristiyan teröriste, "Merhaba kardeşim" diye sesleniyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:03

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi. 49 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından 4 kişi yakalandı.

Teröristlerin kendi hesaplarından yayınladığı görüntülerde katliamı canlı yayınladığı, camiye girerken ateş açmaya başladıkları ve hareket eden her şeyi hedef aldığı görüldü.

"Merhaba kardeşim" demiş

TRT'nin haberine göre, Christchurch'deki terör saldırısının ilk kurbanının son sözleri de teröristin kamerasına yansıdı.

Caminin kapısının yanında duran bir kişinin silahla acımasızca öldürülmeden önce, "Merhaba kardeşim" dediği duyuldu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:18
  1. Yeni Zelanda
  2. saldırı
  3. saldırı anı

YORUM YAZ

  • AustAust38 dk önce
    Linwood'da cemaatten birinin katili arkadan yakalayıp silahı elinden düşürmesi sayesinde katilin oradan koşarak kaçmasını sağlıyor. O müslüman, düşen silahı alıp katile doğrultuyor ama çalıştıramadığından elinden kaçırıyor. Eğer orada o muhteremin yaptığı anlık müdahale olmasa yan odaya kaçmış 20 kişi vardı ve en az 20 kişi daha katledilecekti.
  • janajana49 dk önce
    hello brother

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