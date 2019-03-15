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Yeni Zelanda katliamcısının manifestosu ortaya çıktı: Erdoğan'ı, Merkel'i öldür

Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında camide bulunan insanlara saldırarak onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Avustralyalı saldırganın, katliamdan önce sosyal medya hesabından bir manifesto yayımladığı ortaya çıktı.

15 Mart 2019 Cuma 16:44
Yeni Zelanda katliamcısının manifestosu ortaya çıktı: Erdoğan'ı, Merkel'i öldür

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde iki camiye cuma namazında düzenlenen ve onlarca can alan saldırının zanlısı 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant'ın, saldırı öncesi Twitter'dan çok uzun bir ırkçı manifesto yayımladığı ortaya çıktı.

Katlicamcının manifestosunda şu ifadeler geçiyor;

"Uluslarımızın, ırkımızın herkesin malumu olan düşmanları toplumlarımız içinde özgürce dolaşıyor, başları dik, kendilerinin dokunulmaz olduğuna inanarak. Gerçekte ne kadar yanıldıklarını çok yakında çok yakında öğrenecekler. Hainler, hain gibi ölmeyi hak eder. 3 yıl da sürse 30 yıl da sürse, bu insanlar, ırkımıza yaptıkları iğrenç saldırıların bedelini ödemeli."
"İnsansız hava araçlarına aseton peroksit (TATP) bağlayarak, motosikletlere Patlayarak Oluşan Nüfuz Edici (EFP) yerleştirerek, çimento kamyonlarıyla baskın düzenleyerek… Bu hainlere hak ettiği ödülü verecek her yöntem mübahtır ve teşvik edilmelidir. İrade varsa yol bulunur."

"Listenin başında anti beyaz, anti Alman her şeyin anası Merkel var. Onun kadar Avrupa'ya zarar veren ve Avrupa'yı kendi halkından ırksal olarak temizleyen az bulunur."
"Erdoğan da insanımızın en eski düşmanının ve Avrupa’daki en büyük İslamcı gruplardan birinin lideridir. Bu savaş ağası, şu sıra Avrupa'yı işgal etmiş durumdaki etnik askerlerini ziyaret ederken kanının son damlasını vermeli. Ölümü halihazırda topraklarımızı işgal etmiş Türk istilacılar ile etnin Avrupa halkları arasında yarılmaya yol açarken aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu zayıflatacak, Rusya'nın baş düşmanlarından birini ortadan kaldıracak ve NATO'yu istikrarsızlaştırıp parçalayacak."

"Bunu yazarken Londra Belediye Başkanı olan Sadiq Khan, Britanya adalarında Britanya halkının etnik olarak yerinin alınmasının ve haklarından mahrum edilmesinin en açık işareti. Bu Pakistanlı Müslüman istilacı şimdi Londra insanlarının temsilcisi olarak oturuyor. Londinium (Antik Londra), Britanya adalarının tam kalbi. Beyazların yeniden doğuşunun bu istilacıyı ortadan kaldırmaktan daha iyi bir işareti olabilir mi?"

"ANGELA MERKEL’İ ÖLDÜR, ERDOĞAN’I ÖLDÜR, SADIK HAN’I ÖLDÜR"

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:44
  1. Brenton Tarrant
  2. yeni zelanda

YORUM YAZ

  • Bahadır SAĞLAM Bahadır SAĞLAM 32 dk önce
    Papa yokmuydu hedefde
  • AbdullahAbdullah56 dk önce
    Hani hıristiyan terörüydü? Adam başka hıristiyanı da öldür diyor.
  • AustAust1 sa önce
    Irak ve Afganistan'a giden gönüllüler çoğunlukla aynen bu İslam düşmanı kuduz it gibiydi. Oradaki silahsız ve savunmasız müslümanlara sırf müslüman oldukları için yaşattıkları vahşet ve dehşeti varın siz tahayyül edin.
  • AustAust1 sa önce
    Irak ve Afganistan'a giden gönüllüler çoğunlukla aynen bu İslam düşmanı kuduz it gibiydi. Oradaki silahsız ve savunmasız müslümanlara sırf müslüman oldukları için yaşattıkları vahşet ve dehşeti varın siz tahayyül edin.
  • AustAust1 sa önce
    Irak ve Afganistan'a giden gönüllüler çoğunlukla aynen bu İslam düşmanı kuduz it gibiydi. Oradaki silahsız ve savunmasız müslümanlara sırf müslüman oldukları için yaşattıkları vahşet ve dehşeti varın siz tahayyül edin.
  • AustAust1 sa önce
    Kuduz it kafayı fena sıyırmış ama sürünün sonuncusu değil. Bu kuduz gibi daha bir çokları var.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Alçak Katile, Ömūr Boyu Hapis Cezası Verilmeli.

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