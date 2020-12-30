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Aktüel Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.
Aktüel

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:51:49 -
Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.
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