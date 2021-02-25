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Gündem Yeni tedbirler açıklandı mı? Yeni kararlar neler?
Gündem

Yeni tedbirler açıklandı mı? Yeni kararlar neler?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, bugün var mı 2021? Yeni kabine toplantısı kararları neler olacak? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Fahrettin Koca alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tedbirler açıklandı mı? Yeni kararlar neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 19:51:00 -
Yeni tedbirler açıklandı mı? Yeni kararlar neler?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu, gündemde yer alan konuların başında geliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan kısıtlamaların ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yeni tedbirler açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart itibariyle normalleşmenin başlayacağını, kısıtlamaların kaldırılacağı illerin ise vaka ve aşılama sürecine göre yönlendirileceğini belirtmişti. Şimdi gözler bu haftaki Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Koca, "Geçtiğimiz haftalarda iller düzeyinde yüz bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını paylaşmaya başladık ve salgın yönetiminde yerinde karar dönemine geçeceğimizi duyurmuştuk. Bu verileri her hafta paylaşmaya devam edeceğiz.

Belirttiğim parameterlere göre illerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceğiz. Alınan kabine kararlarını da kabine toplantısı sonrasında tensipleri halinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklardır. Yerinde karar dönemiyle birlikte güvenlik güçlerimiz denetimleri artıracak." açıklamasını yaptı. Gelişmenin ardından gözler Kabine Toplantısına çevrildi.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kritik toplantı genellikle hafta ortasında doğru gerçekleşiyor. Yapılması ön görülen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirmesi bekleniyor.

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