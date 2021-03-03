Yeni parti hamlesi! HDP kapatılırsa o partiye geçecekler

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması ve böyle bir durumda vekillerin ne yapacağı siyasetin son zamanlardaki merak konusu oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme sonucunda örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilmesi durumunda kapatma ile karşı karşıya gelecek olan HDP'de izlenecek yol haritası kulislerde ortaya çıktı.

HDP'li vekiller DBP'ye geçecek

Olası bir kapatma durumunda HDP'li vekillerin, 2014'te Barış ve Demokrasi Partisi'nin 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek kurulan Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçeceği duyumları alındı.

DBP yedek parti olarak görülüyor

Parti'nin eş başkanlarından Saliha Aydeniz'in eski HDP Diyarbakır milletvekili olması ise dikkat çekti. Aydeniz'in Aralık 2019'da HDP'den istifa ederek yedek parti işlevi görmesi için DBP'ye geçtiği öne sürüldü. Yeniçağ'da yer alan habere göre; DBP'nin doğu ve güneydoğu illerinin yanında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde il ve ilçe örgütleri bulunuyor.

Geçtiğimiz dönemde; DBP'li çok sayıda belediye başkanı ve belediye meclis üyesi terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına suç işleme ve terör örgütüne finans sağlama gibi suçlardan tutuklanması ve hapis cezasına çarptırılmasıyla gündeme gelmişti.