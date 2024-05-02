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Gündem Yeni mi aklına geldi? Şaban Sevinç’ten CHP ve marjinal azınlık itirafı
Gündem

Yeni mi aklına geldi? Şaban Sevinç’ten CHP ve marjinal azınlık itirafı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 10:59:00 - 2024-05-02 11:03:17

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşanan olaylar, CHP'ye yakın gazeteci Şaban Sevinç'in tepkisine neden oldu. Sevinç, gösteriler sırasında meydana gelenleri eleştirerek, "Bu yapılarla aynı alanda olunmaz. CHP, yeni sosyolojiyi doğru okumalı ve bu yapılardan hızla uzaklaşmalı." şeklinde bir itirafta bulundu.

Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.

CHP'ye yakın gazetecilerden Şaban Sevinç, tepki çeken görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşlı bayrak sopalı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sevinç, "Böyle 1 Mayıs mı olur Siyasal ve sosyolojik olarak halkta hiçbir karşılığı olmayan 3-5 örgütlü azınlık her 1 Mayıs’ta aynı gerilimi yaşatıyor. Bu yapılarla aynı alanda olunmaz. CHP, yeni sosyolojiyi doğru okumalı ve bu yapılardan hızla uzaklaşmalı." ifadelerine yer verdi.

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