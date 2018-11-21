Yeni Malatyaspor'un hedefi deplasmanda 3 puan





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Murat Yıldırım ve Michael Pereira, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmandaki Kasımpaşa maçında 3 puanı hedeflediklerini söyledi.

Takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve sağ kanat oyuncusu Michael Pereira, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Ligde gidişatlarının iyi olduğunu ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden Murat Yıldırım, "Bizim için sürpriz sonuçlar olmadı. Özellikle sahamızda bütün takımları yenebileceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor maçı 5-0'lık sonuç sürpriz olabilir ama biz maça galibiyet için çıkmıştık. 5-0 da çok güzel bir sonuç oldu. Önümüzdeki haftalarda alt sıradaki rakiplerle karşılaşacağız. Son 5 maçta 3 galibiyet alırsak, üst sıralarda yer alırız. Ligde ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Pazar günü İstanbul'da Kasımpaşa ile mücadele edeceklerini hatırlatan Murat, "Rakibimiz de iyi gidiyor. Bu anlamda güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Puan tablosunda 1 puan önümüzdeler, direkt kendi rakibimiz. Hücum hatları çok iyi, çok gol atan bir takım ama zayıf noktaları da var. Biz, o zayıf noktalardan onları vurarak galibiyeti almayı istiyoruz. Biz bu havayı yakalamışken galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Pereira: "Daha yukarılara çıkmak istiyoruz"





Pereira ise antrenmanları en üst seviyede yaptıklarını söyledi.

Zor maçların üst üste geldiğini vurgulayan Pereira, şunları kaydetti:

"Şu anda fikstür böyle gidiyor ama iyi gittiğimizi düşünüyorum. Kasımpaşa bu sene daha da güçlü. Analizlerde de bunu görüyoruz. Tabii ki ayrıca geçiş oyunlarını da çok iyi yapıyorlar. Çok da süratli oyuncuları var. Geçiş oyunlarında da çok fazla gol atmışlar. Buna göre taktiğimizi hocamız belirleyecektir. Biz de ona göre çalışıp önlemlerimizi alacağız. Onlar ne kadar güçlü olursa olsun biz de çok çalışıyoruz. Tabii ki 3 puan için oraya gideceğiz. Daha yukarılara çıkmak istiyoruz."



