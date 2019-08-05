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Yeni Malatyaspor Partizan maçı kadrosunu UEFA’ya bildirdi

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Kupası 3.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
Yeni Malatyaspor Partizan maçı kadrosunu UEFA’ya bildirdi

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Kupası 3. Ön Eleme Turunda Partizan ile oynayacağı maç için UEFA’ya 25 kişilik futbolcu kadrosunu sundu.


Yeni Malatyaspor , Partizan maçı öncesi listesini UEFA’ya gönderdi. Listeye yeni transfer Ghaylen Chaaleli de eklendi. Sarı-kırmızılı kulübün turu geçmesi halinde play-off turunda UEFA’ya güncellenmiş liste sunabileceği belirtildi.


Kulüp tarafından UEFA’ya verilen futbolcu listesine ilişkin yapılan açıklama şöyle:


“Yeni Malatyaspor’umuzun 8 - 15 Ağustos 2019 tarihlerinde oynayacağı FK Partizan Belgrad müsabakaları için Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda UEFA’ya bildirilen futbolcu listesi aşağıda belirtildiği gibidir:


Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Guivane Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Cheabake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Ceddy Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Lingani Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Marquez Costa, Arturo Rafael Mina Meza, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
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