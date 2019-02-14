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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

- Sarı-siyahlı futbolcu Murat Yıldırım:"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"- Brezilyalı futbolcu Guilherme: "Evimizde çok güçlüyüz ve çok iyi oynuyoruz. Yapmamız gereken maça iyi konsantre olmak. İyi bir sonuç alacağız"

14 Şubat 2019 Perşembe 13:31
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un futbolcularından Murat Yıldırım ile Guilherme, yarın konuk edecekleri Beşiktaş karşılaşmasında galip gelen taraf olmak istediklerini söyledi.

Her iki futbolcu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını belirten Murat Yıldırım, "İnşallah güzel bir maç olur, 3 puan bizim olur. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız statta bizi desteklesin. Taraftar bizim için itici güç. Taraftarsız bir kişi eksiğiz." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısına iyi başladığını, takımın performansının da iyi olduğunu aktaran Murat Yıldırım, "Takımdaki rekabet futbolcular açısından iyidir, çünkü herkes daha fazla konsantre olarak, daha çok çalışıyor. Bu durum da takıma yansıyor ve daha iyi oluyor. Bizde de iyi futbolcular var. Zaten iyiyiz ama biraz daha iyi olarak ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Takıma verebileceğim katkıyı biliyorum"


Guilherme Costa Marques ise ligde ve Türkiye Kupası'nda kendileri açısından her şeyin iyi gittiğini belirterek, devre arasında yapılan transferlerle takımın daha da güçlendiğini belirtti.

Devre arası kampında sakatlığından dolayı ikinci yarıya iyi hazırlanamadığını anlatan Brezilyalı futbolcu, "Maçlar da peş peşe geldi ama ben yeteneğimi ve takıma verebileceğim katkıyı biliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Yakın zamanda bunu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Guilherme, Beşiktaş'ın saygı duyulan büyük bir takım olduğunu ifade ederek, "Bilinmesi gerekiyor, biz de evimizde çok güçlüyüz ve çok iyi oynuyoruz. Yapmamız gereken maça iyi konsantre olmak. İyi bir sonuç alacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:31
  1. Beşiktaş
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Malatya
  4. Murat Yıldırım
  5. Spor Toto Süper Lig

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