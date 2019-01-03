Yeni evliler için bir evi döşemenin püf noktaları

Hayallerinizi süsleyen bir evde yaşamak elbette hakkınız. Ama durun bu mutluluk sarhoşluğu size yanlış yaptırmasın. Ev döşemekte en önemlisi, “Kirada mı oturacaksınız, evin sahibi misiniz?” sorusuna cevap verebilmektir. Kiracı iseniz çok temkinli olmalısınız. Taşınmak ölümden beter derler. Bütün eşyanız çarçur olur, ölçüler tutmaz, genişlere dar, darlara geniş gelir..

Sevdiğiniz stili seçin

Eviniz için alışveriş yapmadan önce evinizi ne tarzda döşeyeceğinize karar vermelisiniz. Dilerseniz sadece minimal ya da klasik stillerle yönelebilir; ya da dekorasyonda yaşanmışlığı olan mobilya ve objeleri kullanarak vintage (köy evi) stili yaparak; klasikle moderni doğru harmanlayabilirsiniz.

Mobilya almadan önce araştırın

Eşyalarınızı satın almadan önce bütçenizi doğru oluşturmalısınız. Kendinize göre önem sırasında bir ihtiyaç listesi hazırlayın ve dolaştığınız tüm mağazalardan aldığınız fiyatları karşılarına yazın. Böylece daha rahat karar verebilir ve bütçenize uygun doğru seçimi yapabilirsiniz. Özellikle yemek masaları ve büfelerin ölçülerini de not almayı ihmal etmeyin!

Doğru ölçüyü belirleyin

Öncelikle oturacağınız evin metrekaresine, odaların konumuna göre mobilya almanız son derece önemlidir. Mesela televizyonun karşısına yerleştireceğiniz köşe takımı kare bir salonda zorluk yaşatabilir. Onun yerine 3’lü ve tekli oturma gruplarını tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde dikdörtgen bir orta sehpa yerine kare ya da yuvarlak formları seçmeniz de gerekebilir.

Renkler alanları belirler

Duvar renklerinizi seçerken odalarınızın büyüklüğünü göz önünde bulundurmanız gerekir. Dar, karanlık mekânlarda açık renkleri daha geniş göstermesi için tercih edebilirsiniz. Örneğin küçük bir oturma odasını süt beyazı ya da bisküvi tonlarına boyamayı deneyin ve ferah genişlik etkisine tanık olun! Tam tersine geniş ya da bol ışık alan yerlerde ise koyu ve canlı tonları kullanabilirsiniz.

İşlevsel ve şık yatak odaları

İlk evlerin en romantik mekanları kuşkusuz yatak odalarıdır. Her zaman kullanabileceğiniz mobilya ve kumaşlarla şık ve stil sahibi bir oda oluşturmak için karışık renklerden ve desenlerden uzak durarak bunu başarabilirsiniz. Metalik renklerle sihirli ışıltıyı da yakalamanız mümkün...

Depolamaya önem verin

Yeni evlenen çiftlere gelen hediyeler arasında mutfakta depolanması gereken küçük elektrikli aletler, sofra takımları ve çeşitli objeler ağırlıkta olur. Bu yüzden mutfak mobilyalarınızı seçerken çekmece, dolap gibi bol depolama alanına sahip olmasına özen göstermeniz gerekir. Böylece dağınıklığı ortadan kaldırarak tüm eşyaları düzgün biçimde saklayabilirsiniz.