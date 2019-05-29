Yeni Çorumspor'un genç kalecisine Başakşehir talip oldu! Yeni Çorumspor'da forma giyen 19 yaşındaki Onur Tekin'e Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir talip oldu.

Yeni Çorumspor'un19 yaşındaki file bekçisi Onur Tekin gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan'ın yaptığı açıklamada genç oyuncuya Süper Lig'den Medipol Başakşehir ve TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un talip olduğunu belirtildi. Onur Tekin son olarak 3.Lig final karşılaşmasında Serik Belediyespor maçında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.