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Yeni Çorumspor'un genç kalecisine Başakşehir talip oldu!

Yeni Çorumspor'da forma giyen 19 yaşındaki Onur Tekin'e Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir talip oldu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:02
Yeni Çorumspor'un genç kalecisine Başakşehir talip oldu!

Yeni Çorumspor'un19 yaşındaki file bekçisi Onur Tekin gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan'ın yaptığı açıklamada genç oyuncuya Süper Lig'den Medipol Başakşehir ve TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un talip olduğunu belirtildi.

Onur Tekin son olarak 3.Lig final karşılaşmasında Serik Belediyespor maçında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:02
  1. Yeni Çorumspor
  2. Onur Tekin
  3. Medipol Başakşehir
  4. Adana Demirspor
  5. Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan
  6. Fatih Özcan

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