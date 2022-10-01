Pek çok kişi yeni anayasayla ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu, gelinen aşamayı merak ediyor. Peki, yeni anayasa çıkacak mı?

Yeni anayasa çalışmaları bitti mi? Yeni anayasa ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin yeni yasama yılı töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçimizde uhde kalan bir diğer konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkaran sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz” dedi.