Yeni Akit
Yeni Akit Gazetesi haberleri, Yeni Akit’in sahibi kimdir? Yeni Akit künyesi, yazarları kimler? Yeni Akit spor, siyaset, gündem haberleri ve fazlası haberimizde…
12 Eylül 1993 tarihinde kurulan Yeni Akit Gazetesi kurulduğu günden beri doğru ve güncel bilgiyi hedefleyen bir medya kuruluşudur. Yeni Akit Gazetesi’nin sahibi, yazarları kimdir? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Yeni Akit Gazetesi ilk olarak 12 Eylül 1993'te Beklenen Vakit ismiyle çıkmıştır, daha sonra ismi Akit olarak değiştirilmiştir ve 5 Aralık 2001'de Anadolu'da Vakit ismini almıştır.
Yeni Akit Gazetesi yayın politikası
Yeni Akit Gazetesi Aralık 2014’ tarihinden bu yana ‘İnananların yüz akı’ olarak ifade edilerek yayın hayatını sürdürmüştür. Halen siyasetten dış haberlere, Türkiye gündeminden ekonomi haberlerine geniş bir yelpazede gündemin nabzını tutmaktadır.
Yeni Akit künyesi
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın yönetmenliği görevini İsmail Uğur yürütmektedir. Haber Müdürü Faruk Erzen, Ankara Ekonomi Müdürü Ertuğrul Şahan’dır.
Yeni Akit Yazarları
Yeni Akit Gazetesi Yazar kadrosunda önemli isimler yer almaktadır. Yeni Akit Gazetesi yazarları:
Abdurrahman Dilipak
Ahmet Gülmseyen
Akif Bedir
Ali Karahasanoğlu
Ayhan Demir
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Öztürk
Mustafa Çelik
Turgut Emin
Vehbi Kara
Yaşar Değirmenci
Yeni Akit Gazetesi mobil uygulaması nasıl indilir?
Teknolojinin ön planda olduğu günümüzde artık gazeteler de dijital ortamlarda yerini aldı. Yeni Akit Gazetesi de dijital platformlarda bulunan etkin bir gazetedir. Yeni Akit Gazetesini android ve ios mobil cihazlarına indirip kolaylıkla Yeni Akit haberlerini takip edebilirsiniz.
Andorid cihazlara Yeni Akit Gazetesi uygulaması indirmek için tıklayın
İOS cihazlara Yeni Akit Gazetesi uygulaması indirmek için tıklayın
Yeni Akit Gazetesi sosyal medya hesapları
Yeni Akit Gazetesinin sosyal medya hesaplarından güncel haberleri takip edebilir, anlık haber takibi yapabilirsiniz.
İşte Yeni Akit Gazetesi sosyal medya hesapları...
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Yeni Akit Gazetesi’ne nasıl reklam verilir?
Yeni Akit Gazetesi’ne reklam vermek istiyorsanız reklam fiyatları ve seçenekleriyle ilgili bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
E-Posta: [email protected]
Telefon: +90 (212) 447 42 07