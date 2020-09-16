  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yeni Akit Gazetesi Yeni Akit
Yeni Akit Gazetesi

Yeni Akit

Yeni Akit Gazetesi haberleri, Yeni Akit’in sahibi kimdir? Yeni Akit künyesi, yazarları kimler? Yeni Akit spor, siyaset, gündem haberleri ve fazlası haberimizde…

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:43:00 - 2020-09-16 19:47:06
Yeni Akit

12 Eylül 1993 tarihinde kurulan Yeni Akit Gazetesi kurulduğu günden beri doğru ve güncel bilgiyi hedefleyen bir medya kuruluşudur. Yeni Akit Gazetesi’nin sahibi, yazarları kimdir? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni Akit Gazetesi ilk olarak 12 Eylül 1993'te Beklenen Vakit ismiyle çıkmıştır, daha sonra ismi Akit olarak değiştirilmiştir ve 5 Aralık 2001'de Anadolu'da Vakit ismini almıştır.

Yeni Akit Gazetesi yayın politikası

Yeni Akit Gazetesi Aralık 2014’ tarihinden bu yana ‘İnananların yüz akı’ olarak ifade edilerek yayın hayatını sürdürmüştür. Halen siyasetten dış haberlere, Türkiye gündeminden ekonomi haberlerine geniş bir yelpazede gündemin nabzını tutmaktadır.

Yeni Akit künyesi

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın yönetmenliği görevini İsmail Uğur yürütmektedir. Haber Müdürü Faruk Erzen, Ankara Ekonomi Müdürü Ertuğrul Şahan’dır.

Yeni Akit Yazarları

Yeni Akit Gazetesi Yazar kadrosunda önemli isimler yer almaktadır. Yeni Akit Gazetesi yazarları:

Abdurrahman Dilipak

Ahmet Gülmseyen

Akif Bedir

Ali Karahasanoğlu

Ayhan Demir

Hüseyin Acarlar

Hüseyin Öztürk

Mustafa Çelik

Turgut Emin

Vehbi Kara

Yaşar Değirmenci

Yeni Akit Gazetesi mobil uygulaması nasıl indilir?

Teknolojinin ön planda olduğu günümüzde artık gazeteler de dijital ortamlarda yerini aldı. Yeni Akit Gazetesi de dijital platformlarda bulunan etkin bir gazetedir. Yeni Akit Gazetesini android ve ios mobil cihazlarına indirip kolaylıkla Yeni Akit haberlerini takip edebilirsiniz.

Andorid cihazlara Yeni Akit Gazetesi uygulaması indirmek için tıklayın

İOS cihazlara Yeni Akit Gazetesi uygulaması indirmek için tıklayın

Yeni Akit Gazetesi sosyal medya hesapları

Yeni Akit Gazetesinin sosyal medya hesaplarından güncel haberleri takip edebilir, anlık haber takibi yapabilirsiniz.

İşte Yeni Akit Gazetesi sosyal medya hesapları...

YENİ AKİT GAZETESİ YOUTUBE KANALINA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Yeni Akit Gazetesi’ne nasıl reklam verilir?

Yeni Akit Gazetesi’ne reklam vermek istiyorsanız reklam fiyatları ve seçenekleriyle ilgili bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

E-Posta: [email protected]

Telefon: +90 (212) 447 42 07 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

15 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

15 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. 1742 kişiye daha korona..
Zilleti şeref sayan soysuzlar güruhu
Dünya

Zilleti şeref sayan soysuzlar güruhu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile ihanet anlaşması öncesi görüşen BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı