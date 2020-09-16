12 Eylül 1993 tarihinde kurulan Yeni Akit Gazetesi kurulduğu günden beri doğru ve güncel bilgiyi hedefleyen bir medya kuruluşudur. Yeni Akit Gazetesi’nin sahibi, yazarları kimdir? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni Akit Gazetesi ilk olarak 12 Eylül 1993'te Beklenen Vakit ismiyle çıkmıştır, daha sonra ismi Akit olarak değiştirilmiştir ve 5 Aralık 2001'de Anadolu'da Vakit ismini almıştır.

Yeni Akit Gazetesi yayın politikası

Yeni Akit Gazetesi Aralık 2014’ tarihinden bu yana ‘İnananların yüz akı’ olarak ifade edilerek yayın hayatını sürdürmüştür. Halen siyasetten dış haberlere, Türkiye gündeminden ekonomi haberlerine geniş bir yelpazede gündemin nabzını tutmaktadır.

Yeni Akit künyesi

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın yönetmenliği görevini İsmail Uğur yürütmektedir. Haber Müdürü Faruk Erzen, Ankara Ekonomi Müdürü Ertuğrul Şahan’dır.

Yeni Akit Yazarları

Yeni Akit Gazetesi Yazar kadrosunda önemli isimler yer almaktadır. Yeni Akit Gazetesi yazarları:

Abdurrahman Dilipak

Ahmet Gülmseyen

Akif Bedir

Ali Karahasanoğlu

Ayhan Demir

Hüseyin Acarlar

Hüseyin Öztürk

Mustafa Çelik

Turgut Emin

Vehbi Kara

Yaşar Değirmenci

Yeni Akit Gazetesi mobil uygulaması nasıl indilir?

Teknolojinin ön planda olduğu günümüzde artık gazeteler de dijital ortamlarda yerini aldı. Yeni Akit Gazetesi de dijital platformlarda bulunan etkin bir gazetedir. Yeni Akit Gazetesini android ve ios mobil cihazlarına indirip kolaylıkla Yeni Akit haberlerini takip edebilirsiniz.

Andorid cihazlara Yeni Akit Gazetesi uygulaması indirmek için tıklayın

İOS cihazlara Yeni Akit Gazetesi uygulaması indirmek için tıklayın

Yeni Akit Gazetesi sosyal medya hesapları

Yeni Akit Gazetesinin sosyal medya hesaplarından güncel haberleri takip edebilir, anlık haber takibi yapabilirsiniz.

İşte Yeni Akit Gazetesi sosyal medya hesapları...

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Yeni Akit Gazetesi’ne nasıl reklam verilir?

Yeni Akit Gazetesi’ne reklam vermek istiyorsanız reklam fiyatları ve seçenekleriyle ilgili bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

E-Posta: [email protected]

Telefon: +90 (212) 447 42 07