Yemen ordusu Kızıldeniz'de 6 deniz mayını tespit etti

İSTANBUL (AA) - Yemen ordusu, İran destekli Husi milislerinin Kızıldeniz'e yerleştirdiği 6 deniz mayınının tespit edildiğini açıkladı.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki deniz güçleri, Kızıldeniz'de Husi milisleri tarafından yerleştirilmiş 6 deniz mayını tespit etti." ifadelerine yer verildi.

Deniz mayınlarının Yemen ordusunun Beşinci Bölge Birlikleri tarafından bulunduğu belirtilen açıklamada, mayınların türüne dair bilgi verilmedi.



Son olarak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyinde ticari bir geminin, Yemen'deki Husiler tarafından yerleştirilen bir mayına çarpması sonucu hafif hasar gördüğünü açıkladı.

Kızıldeniz'de zaman zaman deniz mayını imha edildiği yönünde açıklama yapan koalisyon güçleri, Husilerin uluslararası deniz seyrüseferini tehdit etmek için mayın yerleştirdiğine dikkati çekiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.