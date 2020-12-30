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Aktüel Yemen kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nda üç patlama meydana geldi
Aktüel

Yemen kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nda üç patlama meydana geldi

- Hükümet yetkilisi, olayda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:50:34 -
Yemen kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nda üç patlama meydana geldi

ADEN (AA) - Yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirten yetkili, olayda ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

- Kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaştı

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Saldırı sonucu havalimanının terminalinde patlama meydana geldiği ve çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

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