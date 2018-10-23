Yemeklerinizi az yağlı yapın



Lezzetli bir yemek her zaman bol yağlı, kremalı, şekerli yani yüksek kalorili olmak zorunda değildir. Lezzetli yemek pişirmek için bol tereyağı, sıvı yağ, krema, peynir ve diğer bol yağlı malzemeleri kullanmak da gerekmez. Gereğinden fazla kullanılan yağ ve şeker sağlığınızı tehlikeye atar.

Fakat sağlıklı olmak için yağ da çok önemli. Bilhassa tereyağı ve zeytinyağı.. Önemli olan bu yağları gerekli miktarda kullanmak ve yemekleri bu miktara göre hazırlamak. Sair bitkisel yağları ise geçin bir kalem!

Günlük yağ tüketiminin 3-4 tatlı kaşığını aşmaması gerekiyor. Bu oranı aşmadan yağ kullanmak, vücut için gerekli besin değerini sağlarken fazla kalori alımının da önüne geçilmiş oluyor.

Bu konuda en iyi yardımcınız “yapışmaz tencere ve tavalar”. Bakın dikkat “teflon” demiyoruz. Teflonlar evet yapışmaz tencere tavalar grubundandır ama, artık kullanıldıkça yıpranarak kanserojen tehlike oluşturduğu biliniyor. Çizilmez ve yapıştırmaz seramik tencere ve tavalar bugün için pahalı ama önemli bir tercih..

Tavayı yumurta fırçası ile yağlamak kullanılan yağ miktarını önemli ölçüde azaltan bir yöntem..

Başka neler yapabilirsiniz?

Mutfağınızı zenginleştirin. Yemeklerin lezzetini artıran haşlanmış soğan, sarımsak, limon, sirke, nar ekşisi, otlar ve baharatlara daha çok önem verin.

Izgarada, fırında, buharda pişirme yöntemlerini kullanın. Özellikle kızartmalardan olabildiğince uzak durun. Közlenmiş patlıcan ile hazırlanmış karnıyarık veya tost makinesinde hazırlanmış yaz kızartması hem sağlıklı hem de lezzetli alternatifler arasında.

Mutfağınızdan fesleğen, kekik, maydanoz, biberiye gibi kokulu bitkileri; tarçın, hindistan cevizi, değirmen biber, hardal, kimyon gibi baharatları ve az yağlı ya da yağsız yoğurt gibi kalorisi düşük lezzet unsurlarını eksik etmeyin.

Salata ve soslara özellikle süzme yoğurt kullanarak yapacağınız krema ile elde ettiğiniz kıvamı ve lezzeti yakalayabilirsiniz.

Etli yemeklerde ayrıca yağ kullanmayın. Aslında etin lifleri arasındaki yağlar bile yeterli olacaktır.

Tavuk ya da hindi pişirirken derilerini ayırmayı unutmayın. Çünkü bu et türünde en fazla yağ deride bulunuyor.