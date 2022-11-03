Yemeklere katılıyor, hastalıklara şifa oluyor! Kişniş nerelerde kullanılır, nasıl tüketilir? Kişniş ve toz kişniş faydaları

Anavatanı Akdeniz çevresi olan kişniş ya da aşotu olarak bilinen, Akdeniz tipi beslenme için önemli olan kişniş bitkisinin birçok faydası bulunuyor. Aynı zamanda parfüm yapımında da kullanılan bu değerli otun belirgin ve hoş bir aroması var. İşte kişniş ile ilgili her şey…

Kizni diye de bilinen kişniş, bilimsel adıyla Coriandrum sativum L’dir. Aynı zamanda Çin maydanozu olarak da bilinir. Daha çok rutubetli ortamları seven bu bitkinin tohumu kurutularak toz haline getirilir ve baharat ya da ilaç niyetiyle kullanılır. Maydanozgillerden olan kişnişin yaprakları maydanoz bitkisini andırır.

Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yetişse de Burdur, Isparta ve Konya’da oldukça yaygındır. Ağustos ve Eylül aylarında olgunlaşan bu bitki toplanarak gölgeli ve havadar bir bölgede kurumaya bırakılır. Daha sonra bitki sapından tutularak sallanır ve tohumları dökülür.

En son ise toz haline getirilir ancak toz haline getirirken ihtiyacımız kadarını toz haline getirmek doğru bir yaklaşımdır. Çünkü tüm tohumlar çekilecek olursa zamanla aromasını kaybedebilir. Toz haline gelmeyen tohumlar ise güneş görmeyen bir kısımda saklanmalıdır. Güzel aromasından dolayı genellikle çiğ ya da kurutulmuş şekilde kullanılır. 11 yağ içeriğine ve 6 asit tipine sahiptir.

KİŞNİŞ FAYDALARI NELERDİR?

Kişnişin bilinen faydaları şu şekildedir;

Antioksidan kaynağıdır,

Kolestrolü dengeler,

Damar ve kalp sağlığını korur,

İltihapları giderir,

Sindirim sistemini düzenler,

Hazımsızlıklara iyi gelir,

Mide kramplarını giderir,

Vücuttaki toksinleri atar,

Uykusuzluğa iyi gelir,

Stresi yok eder,

Ağız kokusunu giderir.

**Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**

KİŞNİŞ NASIL KULLANILIR?

Kişnişi taze olarak ya da toz olarak kullanabilirsiniz. Etli yemeklerde sıklıkla tercih edilen kişniş, salatalarda sos görevi üstlenebilir. Sadece kişnişten salata yapılabilir.

Soslara, makarnalara ve yoğurtlu çorbalara da kullanılan taze kişniş, ayrıca kişniş salatası olarak da tüketilebilir. Turşularda, hamur işlerinde, körili soslarda ve tavuk yemeklerinde de kişniş bolca tercih edilir. Hamburger ve hatta sakatat yemeklerine de oldukça yakışır.

KİŞNİŞ ZARARLARI VAR MI?

Kişnin zararları yok denebilecek kadar azdır fakat her ürünün fazla tüketiminde olabileceği gibi kişnişin de aşırı tüketiminde bazı problemler meydana gelebilir. Kişniş fazla tüketimde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Güneş yanığı riskini artırabilir.

**Hamilelerin kullanmamaları önerilir.**

KİŞNİŞ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kişniş çayı için gereken malzemeler,

1 bardak kaynamış su,

1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş,

Yapılışı: 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş tohumu ekleyin ve 10 dakika demleyin. Günde 1 bardak tüketebilirsiniz.

Toz kişnişin Faydaları

Görme Yetisini Güçlendirir.

Ağız İçi Yaralarını İyileştirir.

Kalp Hastalıklarını Önler.

Stresi Engeller.

Kemiklerin Sağlığını Korur.

Cilt Hücrelerini Yeniler.

Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendirir.

Kan Şekerini Dengeler.