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Yemekler için bu püf noktaları aklınızda bulundurun

Lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız sizinle paylaşacağımız püf noktaları mutlaka aklınızda bulundurun...

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:04
Yemekler için bu püf noktaları aklınızda bulundurun

Yemek yaparken bunları aklınızda bulundurun...

  • Sebze yemeği yaparken, bir kilo sebzeye iki yemek kaşığı sıvıyağ koymalısınız. Etli sebze yemeklerinde ise dışardan yağ ilavesi yapmanıza hiç lüzum yok.

  • Pişirirken; yağda kızartma veya kavurma yerine haşlama, fırında ızgara veya sulu ısıda pişirme yöntemlerini kullanmanız sağlığınız açısından daha yararlı...

  • Evde tuzu ve yağı daha az tüketmesi gereken birey varsa herkese aynı tencerede yemek pişirin. Daha sonra bir miktarını özel ayırıp tuz ve yağ ilave edin.

  • Yiyecekleri düz tabanlı tencerelerde ve tepsilerde pişiriniz. Tencere, tava ve çaydanlık tabanını aşan her alev enerji israfıdır.

  • Mümkünse yiyecekleri mikrodalga fırınlarda pişiriniz. Yarı yarıya enerji tasarrufu yapmış olursunuz. Aynı miktar yiyeceği pişirmek için mikrodalga fırın, klasik fırına göre yüzde 66 daha az enerji tüketir.

  • Yemek pişerken fırın kapağını gerekmediği sürece açmayınız. Her kapak açılışında sıcaklık 25-30 derece düşer. Kapaksız kapta yemek pişirirken 3 kat daha fazla enerji tüketmek gerekir.

  • Yemeklere lezzet vermek için sadece yağa ve sosa takılmayın. Sebze ve baharatlarla farklı tatlar, daha çekici aroma elde edebilirsiniz.

  • Sos ve çorbaları krema yerine düşük yağlı sütle pişirmeye ne dersiniz...

  • Baharatları hava almayan kaplarda ve buzdolabında saklamalısınız. Çünkü çabuk küflenir ve böceklenirler. Her birinin içine bir diş sarmısak koyarsanız, bu tehlikeyi tamamen azaltırsınız.

  • Yemek pişirmeye zamanınız yoksa sebzeyi haşlayıp salataya karıştırın veya yoğurtla deneyin.

  • Kek veya kurabiyelerde yağı azaltmak için yağsız süt tercih edin.

  • Izgaranızı sadece et, tavuk ve balık için değil, domates, biber, kabak, mantar, soğan dahil tüm sebzeler için deneyebilirsiniz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:04
  1. yemek
  2. püf nokta

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