Yemekler için bu püf noktaları aklınızda bulundurun
Lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız sizinle paylaşacağımız püf noktaları mutlaka aklınızda bulundurun...03 Eylül 2018 Pazartesi 20:04
Yemek yaparken bunları aklınızda bulundurun...
- Sebze yemeği yaparken, bir kilo sebzeye iki yemek kaşığı sıvıyağ koymalısınız. Etli sebze yemeklerinde ise dışardan yağ ilavesi yapmanıza hiç lüzum yok.
- Pişirirken; yağda kızartma veya kavurma yerine haşlama, fırında ızgara veya sulu ısıda pişirme yöntemlerini kullanmanız sağlığınız açısından daha yararlı...
- Evde tuzu ve yağı daha az tüketmesi gereken birey varsa herkese aynı tencerede yemek pişirin. Daha sonra bir miktarını özel ayırıp tuz ve yağ ilave edin.
- Yiyecekleri düz tabanlı tencerelerde ve tepsilerde pişiriniz. Tencere, tava ve çaydanlık tabanını aşan her alev enerji israfıdır.
- Mümkünse yiyecekleri mikrodalga fırınlarda pişiriniz. Yarı yarıya enerji tasarrufu yapmış olursunuz. Aynı miktar yiyeceği pişirmek için mikrodalga fırın, klasik fırına göre yüzde 66 daha az enerji tüketir.
- Yemek pişerken fırın kapağını gerekmediği sürece açmayınız. Her kapak açılışında sıcaklık 25-30 derece düşer. Kapaksız kapta yemek pişirirken 3 kat daha fazla enerji tüketmek gerekir.
- Yemeklere lezzet vermek için sadece yağa ve sosa takılmayın. Sebze ve baharatlarla farklı tatlar, daha çekici aroma elde edebilirsiniz.
- Sos ve çorbaları krema yerine düşük yağlı sütle pişirmeye ne dersiniz...
- Baharatları hava almayan kaplarda ve buzdolabında saklamalısınız. Çünkü çabuk küflenir ve böceklenirler. Her birinin içine bir diş sarmısak koyarsanız, bu tehlikeyi tamamen azaltırsınız.
- Yemek pişirmeye zamanınız yoksa sebzeyi haşlayıp salataya karıştırın veya yoğurtla deneyin.
- Kek veya kurabiyelerde yağı azaltmak için yağsız süt tercih edin.
- Izgaranızı sadece et, tavuk ve balık için değil, domates, biber, kabak, mantar, soğan dahil tüm sebzeler için deneyebilirsiniz.
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